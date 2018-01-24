Телеканал ZIK пикетировали из-за приглашения Портнова в эфир

Журналистке Наталье Влащенко пришлось давать пояснения.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Около 30 человек в среду пикетировали офис телеканала ZIK в Киеве в знак протеста против приглашения в эфир бывшего первого заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова, сообщает корреспондент LB.ua.

Экс-чиновник, который находится в розыске и сейчас, по его словам, легально проживает в Австрии, 22 января дал интервью программе "Hard с Влащенко", которую ведет журналистка Наталья Влащенко.

Портнов - один из самых одиозных чиновников времен Януковича, а эфир пришелся на годовщину гибели первых героев Небесной сотни Сергея Нигояна и Михаила Жизневского. В связи с этим приглашение Портнова спровоцировало скандал, и, как утверждает канал, Влащенко даже начали поступать угрозы.

Телеканал ZIK принадлежит львовскому бизнесмену Петру Дыминскому, который подозревается в совершении смертельного ДТП и покинул территорию Украины.


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