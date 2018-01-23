Готовятся к боевым действиям: Хуг рассказал подробности об эскалации конфликта на Донбассе

Сегодня, 23 января состоялся брифинг первого заместителя СММ ОБСЕ Александра Хуга. В ходе своего выступления сотрудник Миссии сообщил, что все стороны на Донбассе активно вооружаются, а также закладывают минами свои территории, что указывает на усиление вооруженного конфликта.

По его словам, защитники "русского мира" так называемых "ЛДНР" и бойцы ВСУ активно копают окопы по всей линии соприкосновения. Он отметил, что беспилотные летательные аппараты Миссии зафиксировали большое количество траншей, также видно огромное количество вооружения в укрытиях и окопах.

Хуг сообщил, что украинская сторона и террористы так называемых "ЛДНР" не соблюдают "Минск", но и вместо разминирования территорий, устанавливают еще больше взрывоопасных веществ.

Хуг отметил, что сотрудники ОБСЕ заметили боевую технику, стоящую на опорных пунктах украинской стороны и стороны так называемых "ЛДНР".

Кроме того, Хуг добавил, что огромное количество военной техники зафиксировано в городе Петровское ("ЛНР") и в селе Викторовка ("ДНР").