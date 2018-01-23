Независимая ассоциация банков пригрозила НАБУ судом из-за названия

Банкиры получают секретные письма в адрес антикоррупционного бюро.

Фото: nabu.ua

Независимая ассоциация банков Украины собирается судиться с Национальным антикоррупционным бюро Украины из-за того, что бюро использует аббревиатуру НАБУ.

Об этом сообщает пресс-офис ассоциации.

"Уже третий год длится переписка Независимой ассоциации банков Украины с Национальным антикоррупционным бюро Украины, целью которой является необходимость добиться от молодого государственного правоохранительного органа уважения к действующему законодательству... Похоже, что НАБУ (Ассоциации) придется судиться с НАБУ (Бюро). И только суд (в Киеве , а, может, в Страсбурге) определит кто, зачем и почему", сообщает пресс-офис ассоциации.

Независимую ассоциацию банков Украины создали 4 ноября 2011 года. На учредительном собрании представители 80 банков дали ей имя, а затем и аббревиатуру.

В 2013 объединение представителей банковского сообщества стало владельцем свидетельства Украины на знак для товаров и услуг "НАБУ".

В 2014 ассоциация обратилась в Кабмин с просьбой не допустить дублирования сокращенного названия.

"Чиновники вроде прислушались к предостережениям ассоциации. Как следствие, в законе Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" от 14.10.2014 зафиксировано сокращенное название "Национальное бюро". Похоже, в этой истории должны были поставить точку. Но не судьба. Руководство Национального антикоррупционного бюро Украины без сожаления и смятения подогнало к своей деятельности аббревиатуру НАБУ", - сообщает банковская ассоциация.

Банкиры уже написали главе НАБУ Артему Сытнику семь писем о путанице в названиях.

Ассоциация жалуется, что на ее почтовый ящик приходят письма, адресованные антикоррупционному бюро, которые содержат персональные данные и конфиденциальную информацию.

"В сети акронимичного абсурда попал даже первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубов, который в своем послании к директору Нацбюро Артему Сытнику, отправленному по адресу Большая Васильковская, 72 (а это официальный адрес Независимой ассоциации банков), рассказывает о ситуации с реализацией нефти и газового конденсата", - сетуют а ассоциации и жалуются, что письма, которые по ошибке попадают в антикоррупционное бюро, ей не пересылают.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро образовано в апреле 2015 года.

Председателем совета Независимой ассоциации банков Украины является Роман Шпек.