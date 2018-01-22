В центре Киева развернули километровый флаг Украины

Для его развертывания привлекли более 700 человек.

Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов

В День соборности в центре Киева на Крещатике развернули самый длинный флаг Украины, который создавался в рамках акции "Объединим Украину!".

Об этом сообщили организаторы мероприятия - Государственная казначейская служба.

Отмечается, что этот флаг с августа 2017 года до января 2018-го передавался казначеями Украины из области в область и дополнялся флагами регионов.

В длину флаг достигает более 1 километра, а для его развертывания привлекли более 700 человек.