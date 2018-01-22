В центре Киева развернули километровый флаг Украины
Для его развертывания привлекли более 700 человек.
В День соборности в центре Киева на Крещатике развернули самый длинный флаг Украины, который создавался в рамках акции "Объединим Украину!".
Об этом сообщили организаторы мероприятия - Государственная казначейская служба.
Отмечается, что этот флаг с августа 2017 года до января 2018-го передавался казначеями Украины из области в область и дополнялся флагами регионов.
В длину флаг достигает более 1 километра, а для его развертывания привлекли более 700 человек.
Напомним, по случаю Дня Соборности за безопасностью в центральной части Киева следят более 1500 сотрудников полиции, патрульные и военнослужащие Нацгвардии.
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