В центре Киева развернули километровый флаг Украины

Для его развертывания привлекли более 700 человек.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

В День соборности в центре Киева на Крещатике развернули самый длинный флаг Украины, который создавался в рамках акции "Объединим Украину!".

Об этом сообщили организаторы мероприятия - Государственная казначейская служба.

Отмечается, что этот флаг с августа 2017 года до января 2018-го передавался казначеями Украины из области в область и дополнялся флагами регионов.

В длину флаг достигает более 1 километра, а для его развертывания привлекли более 700 человек.

Напомним, по случаю Дня Соборности за безопасностью в центральной части Киева следят более 1500 сотрудников полиции, патрульные и военнослужащие Нацгвардии.


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