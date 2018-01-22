Меркель и Макрон анонсировали подписание нового Елисейского договора

Германия и Франция планируют подписать новый большой договор, который позволит углубить сотрудничество между странами.

Об этом в совместном заявлении, обнародованном в воскресенье, 21 января, объявили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Deutsche Welle.

"Франция и Германия стремятся к дальнейшему развитию немецко-французского сотрудничества, чтобы противостоять политическим, социальным, экономическим и технологическим вызовам следующих десятилетий. При этом речь идет прежде всего о том, чтобы продвигаться на пути к более процветающей и конкурентоспособной, суверенной, единой и демократической Европе", - говорится в заявлении, которое приурочено к 55-й годовщине подписания Елисейского договора и опубликовано на сайтах канцлера Германии и президента Франции. В заявлении также отмечается, что стороны стремятся выработать совместную позицию по всем важным европейским и мировым вопросам.

Как говорится в заявлении, страны хотят углубить экономическую интеграцию, способствовать двусторонней гармонизации законодательства. Кроме того, Берлин и Париж планируют усилить сотрудничество в сфере обороны и безопасности.

Еще одно направление, о котором упоминается в заявлении, это более тесные связи между гражданами стран.

"Для модернизации и продвижения Елисейского договора мы стремимся углубить отношения между нашими гражданскими обществами, особенно между молодыми людьми", - отмечается в заявлении.

Ранее Макрон заявил, что Франция нуждается в поддержке со стороны Германии для того, чтобы претворить в жизнь план реформирования ЕС . Меркель отметила, что Берлин и Париж должны быть движущими силами в реализации "многих вопросов" в Европе. Встреча между лидерами стран состоялась 19 января.

В понедельник, 22 января, исполняется 55 лет со дня подписания канцлером Германии Конрадом Аденауэром и президентом Франции Шарлем де Голлем Елисейского договора, который положил начало немецко-французской дружбе.