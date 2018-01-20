"Они выдержали - не выдержал бетон": В Украине почтили память защитников Донецкого аэропорта

ДАП

Сегодня в Украине почтили память "киборгов" - защитников Донецкого аэропорта, погибших в 2014-2015 годах, защищая независимость своей страны. Бои за Донецкий аэропорт имени. Прокофьева, который имел стратегическое значение, длились между украинскими военнослужащими и роSSийскими оккупационными войсками с 26 мая 2014 года до 21 января 2015 года. Оборона продолжалась 242 дня.

В Киеве состоялись памятные мероприятия, посвященные людям, которые 242 дня героически держали оборону Донецкого аэропорта, сообщает Час Пик.

Президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook подчеркнул, что, "киборги" стали символом Украины, "которую невозможно победить".

В пресс-службе Минбороны Украины сообщили, что в честь памяти защитников аэропорта мероприятия прошли в Центральном доме офицеров ВСУ. Там состоялся благотворительный вечер памяти "Герои "Киборги" 242", посвященный годовщине героической обороны ДАП.

"Мы чтим память тех, кто своим званием "киборги" прославили Украину, защитили нашу территориальную целостность и неприкосновенность… Защита Донецкого аэропорта - это не только защита стратегического объекта, эпицентр боевых действий 2014-2015 годов, это также беспрецедентный случай ведения боевых действий в современных условиях, это то, что изучают все армии мира, это тот ход событий, которые дали толчок развитию и военной науки в Украине, и военного образования", - отметил в ходе выступления заместитель министра обороны Украины по вопросам евроинтеграции Анатолий Петренко.

Во время благотворительного вечера прошла выставка фотопортретов погибших защитников Донецкого аэропорта, награждение семей погибших героев ведомственными знаками отличия Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ.

За время обороны ДАП погибли около 200 украинских бойцов, еще полтысячи получили ранения. 21 января 2015 силы АТО отошли из аэропорта из-за разрушения объекта.

"Они выдержали - не выдержал бетон", - написал на своей странице в Facebook Замглавы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.


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