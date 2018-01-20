Порошенко попросил УПЦ МП помочь с возвращением политзаключенных из РоSSии

В субботу он встретился с митрополитом Онуфрием.

Президент Петр Порошенко в субботу встретился с митрополитом УПЦ МП Онуфрием и представителем Президента в Трехсторонней контактной группе Ириной Геращенко.

Как сообщает пресс-служба главы государства, переговоры касались освобождения заложников.

Фото: president.gov.ua

Президент заявил, что он благодарен церкви за поддержку этого процесса, и предложил помочь с освобождением тех украинцев, которые находятся на территории РоSSии. "Я буду очень приветствовать помощь Церкви в освобождении политических заключенных, находящихся на территории РоSSии. Украина готова к решительным шагам по возврашению наших ребят домой", - сказал он Онуфрию.

Порошенко также обратился к УПЦ МП с просьбой поддержать тех, кто находится на оккупированных территориях, и предоставить им гуманитарную помощь.

Во время разговора также прозвучала информация, что Украина ожидает освобождения из плена еще нескольких военных.

Напомним, 27 декабря 2017 года были освобождены 74 незаконно удерживаемых украинца. Стороне ОРДЛО были переданы 233 лица. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

18 января представители Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей обменялись новыми списками удерживаемых лиц.


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