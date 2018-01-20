Китай обвинил США в нарушении территориальных вод
Американский ракетный эсминец проходил через спорную территорию в Южно-Китайском море.
Китай в субботу, 20 января, обвинил США в том, что 17 января американский ракетный эсминец Hopper без разрешения вошел в территориальные воды КНР у острова Хуанъянь (риф Скарборо) в Южно-Китайском море, передает "Немецкая волна".
Пекин видит в этом нарушение своего суверенитета и основных норм международных отношений, заявил представитель министерства иностранных дел Китая Лу Кан.
В свою очередь, представитель министерства обороны страны У Цянь отметил, что китайские ВМС идентифицировали американский корабль и предупредили, чтобы эсминец покинул акваторию.
"Мы надеемся, что США уважают суверенитет Китая, и никаких трудностей не возникнет", - говорится в заявлении.
Многочисленные острова в Южно-Китайском море, к которым относится и риф Скарборо, являются спорными территориями, на которые выдвигают свои претензии КНР, Филиппины и другие страны региона. США не является стороной спора, но не признают претензии Китая и настаивают на свободном судоходства в этом районе.
Напомним, ранее глава Пентагона назвал угрозы от РоSSии и Китая серьезнее терроризма
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