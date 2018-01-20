?Порошенко назвал "киборгов" символом Украины, который невозможно победить

Сегодня отмечают День памяти защитников Донецкого аэропорта.

Донецкий аэропорт

Сегодня, 20 января, в Киеве почтили память погибших в 2014-2015 годах защитников Донецкого аэропорта, передает Интерфакс.

"242 дня несокрушимости, 242 дня героизма, 242 дня преданности. Украина навсегда запомнит бесстрашных защитников Донецкого аэропорта. И наши Киборги - символ Украины, которую невозможно победить", - отметил Президент Петр Порошенко сегодня в своем аккаунте в Твиттере.

Мероприятие в честь памяти защитников произошло в Центральном доме офицеров. Там родственникам и близким погибших вручили награды Минобороны Украины и грамоты "Украинской ассоциации инвалидов АТО"

Противостояние между силами АТО и боевиками в Донецком аэропорту им.Прокофьева началось в мае 2014 года, оборона объекта продолжалась 242 дня. За это время 200 украинских бойцов погибли, еще полтысячи получили ранения.

Аэропорт обстреливали из артиллерии, «Градов», минометов и танков, работали снайперы. Киборгами украинских военных назвали самые террористы. Мол, только роботы способны выстоять в таких тяжелых условиях.

19-20 января 2015 в результате подрыва боевиками колонн, которые держали перекрытия аэропорта, погибли около 60 бойцов. 21 января 2015 силы АТО отошли с ДАПа из-за разрушения объекта.

Память погибших защитников Донецкого аэропорта отмечается 20 января.