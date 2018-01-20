РоSSия и Китай представляют растущую угрозу для США, - Мэттис
Министр обороны США Джеймс Мэттис, представляя в пятницу новую стратегию национальной обороны страны, обозначил РоSSию и Китай как «растущие угрозы», стремящиеся продвигать в мире свои «авторитарные модели».
«Мы стоим перед растущей угрозой со стороны таких отличных друг от друга ревизионистских сил, как Китай и РоSSия — стран, стремящихся создать мир, соответствующий их авторитарным моделям», — заявил он.
«(РоSSия и Китай, — «ИФ») стремятся завладеть правом вето над экономическими, дипломатическими и оборонными решениями других стран», — добавил Дж.Мэттис.
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