РоSSия и Китай представляют растущую угрозу для США, - Мэттис

Министр обороны США Джеймс Мэттис, представляя в пятницу новую стратегию национальной обороны страны, обозначил РоSSию и Китай как «растущие угрозы», стремящиеся продвигать в мире свои «авторитарные модели».

«Мы стоим перед растущей угрозой со стороны таких отличных друг от друга ревизионистских сил, как Китай и РоSSия — стран, стремящихся создать мир, соответствующий их авторитарным моделям», — заявил он.