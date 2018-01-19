В Киеве в палаточном городке умер человек - СМИ (ВИДЕО)

В Киеве в палаточном городке умер человек - СМИ (ВИДЕО)

В Киеве в палаточном городке умер человек - СМИ

На странице «Родная Украина» в Facebook появилось видео, на котором заснято, как ночью из палаточного городка в Киеве якобы вывозят окоченелое тело. Многие пользователи соцсети усомнились в подлинности ситуации.

Об этом сообщает портал РИА Новости Украина.

На странице сообщается, что чрезвычайное происшествие произошло в ночь на 11 января. Между тем, пользователи усомнились в реальности видео.

«Сразу видно, что это постановка с манекеном, к тому же бездарная и сделана специально в этом месте, где полно камер, чтобы скомпрометировать активистов. Очень смешно, и в следующий раз для такой постановки пусть позовут настоящих киношников, может тогда будет немного похоже на правду», — отметил Руслан Музира.

«Интересно, тело так легко двое погрузили на переднее сиденье внедорожника! Странно, очень странно. То ли лыжи не едут, то ли я чего-то не понимаю», — прокомментировал Паша Прончук.




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