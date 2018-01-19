Рада закрыла сессию
Парламент возобновит работу 6 февраля
В Верховной Раде закрылась седьмая сессия.
Об этом объявил председатель парламента Андрей Парубий.
По словам спикера, в течение 7-й сессии Рада приняла 62 закона и 16 постановлений.
Среди главных решений Парубий вспомнил медицинскую и пенсионную реформы, новую редакцию закона об образовании.
Также он отметил принятие в первом чтении Избирательного кодекса и выразил надежду на его принятие в целом на 8-й сессии.
По завершению речи спикера в зале заседаний прозвучал гимн Украины.
Восьмая сессия Рады откроется 6 февраля и завершится 20 июля.
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