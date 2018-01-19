Новостей.COM ⇒ Политика

Рада закрыла сессию Парламент возобновит работу 6 февраля Фото: capital.ua В Верховной Раде закрылась седьмая сессия. Об этом объявил председатель парламента Андрей Парубий. По словам спикера, в течение 7-й сессии Рада приняла 62 закона и 16 постановлений. Среди главных решений Парубий вспомнил медицинскую и пенсионную реформы, новую редакцию закона об образовании. Также он отметил принятие в первом чтении Избирательного кодекса и выразил надежду на его принятие в целом на 8-й сессии. По завершению речи спикера в зале заседаний прозвучал гимн Украины. Восьмая сессия Рады откроется 6 февраля и завершится 20 июля.

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.