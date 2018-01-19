Минздрав призвал вакцинироваться от дифтерии

Во время предыдущей эпидемии умерли 696 человек.

Минздрав призвал вакцинироваться от дифтерии
Фото: Depositphotos/belchonock.

Министерство здравоохранения советует жителям Украины сделать прививку против дифтерии в связи с опасностью болезни и низким уровнем вакцинирования.

На сайте Минздрава говорится, что во время предыдущей эпидемии дифтерии в 1991-1998 годах заболели около 20 тысяч человек, умерли 696.

Вакцинироваться от дифтерии нужно не только детям, но и взрослым.

В Украине прививки от дифтерии детям можно сделать бесплатно цельноклеточной вакциной против коклюша, дифтерии и столбняка АКДС, которая обеспечивает самую лучшую защиту. Также имеется бесплатная вакцина для профилактики дифтерии и столбняка АДС и вакцина для профилактики дифтерии и столбняка с уменьшенным содержанием антигена АДС-М, которую применяют для взрослых. Прививка может вызывать реакцию организма (припухлость в месте укола или небольшое повышение температуры), но риск умереть от дифтерии намного выше, чем риск серьезной реакции на вакцину.

По состоянию на 1 января в Украине есть 2,7 млн доз вакцины АКДА, 700 тысяч доз АДС и 6,1 млн доз АДС-М. В течение 11 месяцев 2017 года 45,4% детей в возрасте 18 месяцев получили три дозы вакцины АКДС, 38,7% взрослых защищены от дифтерии вакциной АДС-М.

Для лечения дифтерии в Украине есть 900 доз противодифтерийной сыворотки, которые в качестве гуманитарной помощи Украина получила в конце 2017 года. Но дифтерия опасна тем, что даже с сывороткой остается риск смерти до 20%. Без сыворотки умирают около половины заболевших.

Инфекция передается воздушно-капельным путем. Когда дифтерийная бактерия попадает в дыхательную систему, она вырабатывает токсин, разрушающий ткани дыхательной системы. Заболевание проявляется в виде ангины, когда в горле образуются пленки, которые могут затруднять дыхание и глотание.

Напомним, что из-за низкого уровня вакцинирования от кори умерли уже 8 человек за последние полгода.


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