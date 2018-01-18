"ДНР" заявили об эскалации военных действий из-за закона о реинтеграции Донбасса
В так называемой «ДНР» утверждают, что принятие Радой закона о реинтеграции Донбасса обернется эскалацией вооруженного конфликта.
Об этом заявил главарь боевиков «ДНР» Александр Захарченко, передает
Захарченко утверждает, что документ является нарушением минских договоренностей и срывает мирное урегулирование конфликта.
«Этот закон позволит развязать руки украинской военщине. И все, что они раньше не могли делать, теперь смогут делать на «законных» основаниях. Это полностью нарушает минские договоренности. Украина собралась воевать и создает для этого юридическую платформу», — заявил Захарченко.
Напомним, 18 января Верховная Рада приняла в целом законопроект №7163 об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях. «За» проголосовали 280 народных депутатов.
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