ЕС выступил с критикой закона об Антикоррупционном суде

По мнению ЕС, данный законопроект не соответствует обязательствам Украины.

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Европейский Союз выступил с критикой поданного президентом Петром Порошенко законопроекта об Антикоррупционном суде, и считает его противоречащий обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.

Об этом говорится в письменном ответе пресс-секретаря ЕС на запрос "Европейской правды".

В Брюсселе напомнили, что их украинские партнеры неоднократно брали на себя обязательства по созданию Антикоррупционного суда.

"Создание действительно независимого и эффективного Антикоррупционного суда в Украине стало бы жизненно необходимым шагом в борьбе с коррупцией в стране... Поэтому мы приветствуем подачу законопроекта (президентом)", – говорится в комментарии.

В то же время президентский законопроект, по мнению ЕС , не соответствует обязательствам Украины.

"Основные положения проекта не соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии. Важно, чтобы эти вопросы были пересмотрены, и ЕС доносит этот сигнал до украинской власти", - отметили в Брюсселе.

Представитель ЕС подчеркивает, что создание АКС в соответствии с обязательствами Украины необходимо также для выполнения условий предоставления безвизового режима.

"Его создания... требует также Европейская комиссия в рамках мониторинга по механизму визового приостановления", – говорится в комментарии.

По информации "Европейской правды", в конце прошлой недели представительством ЕС также было направлено официальное письмо в адрес главы Администрации президента, спикера Рады и ключевых министров, в котором ЕС официально уведомил Украину о своей позиции.

Напомним, 16 января Всемирный банк заявил, что считает законопроект об Антикоррупционном суде не отвечающим международным обязательствам Украины.

Ранее данный закон забраковал Международный валютный фонд.