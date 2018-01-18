ЕС выступил с критикой закона об Антикоррупционном суде
По мнению ЕС, данный законопроект не соответствует обязательствам Украины.
Европейский Союз выступил с критикой поданного президентом Петром Порошенко законопроекта об Антикоррупционном суде, и считает его противоречащий обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.
Об этом говорится в письменном ответе пресс-секретаря ЕС на запрос "Европейской правды".
В Брюсселе напомнили, что их украинские партнеры неоднократно брали на себя обязательства по созданию Антикоррупционного суда.
"Создание действительно независимого и эффективного Антикоррупционного суда в Украине стало бы жизненно необходимым шагом в борьбе с коррупцией в стране... Поэтому мы приветствуем подачу законопроекта (президентом)", – говорится в комментарии.
В то же время президентский законопроект, по мнению ЕС, не соответствует обязательствам Украины.
"Основные положения проекта не соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии. Важно, чтобы эти вопросы были пересмотрены, и ЕС доносит этот сигнал до украинской власти", - отметили в Брюсселе.
Представитель ЕС подчеркивает, что создание АКС в соответствии с обязательствами Украины необходимо также для выполнения условий предоставления безвизового режима.
"Его создания... требует также Европейская комиссия в рамках мониторинга по механизму визового приостановления", – говорится в комментарии.
По информации "Европейской правды", в конце прошлой недели представительством ЕС также было направлено официальное письмо в адрес главы Администрации президента, спикера Рады и ключевых министров, в котором ЕС официально уведомил Украину о своей позиции.
Напомним, 16 января Всемирный банк заявил, что считает законопроект об Антикоррупционном суде не отвечающим международным обязательствам Украины.
Ранее данный закон забраковал Международный валютный фонд.
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18.01.2018 11:12