Штепа заявила, что снова станет мэром Славянска

Находясь под домашним арестом, она "подтянула" украинский и английский языки, а также "политически стала более грамотной".

Штепа заявила, что снова станет мэром Славянска
Фото: news.rambler.ru

Экс-мэр Славянска Неля Штепа планирует вновь возглавить город.

Об этом она заявила в эфире местного телеканала TheSplus.

"Вчера я вышла с рынка и сказала своим детям: "Я буду мэром города"... До вчерашнего дня у меня не было никакого желания никем быть. Я хотела вылечиться, хотела отойти от этого всего", - сказала Штепа.

По ее словам, она пообщалась с жителями города и убедилась, что у них не было в отношении нее никакого негатива.

"Везде, где люди меня видели, все меня обнимали, все меня целовали, все говорили: "Неля Игоревна, мы вас ждем, вы должны быть мэром". Ну, может быть, тысячу человек я встретила за эти два дня", - рассказала Штепа.

Она также отметила, что, находясь под домашним арестом, она "подтянула" украинский и английский языки, а также "политически стала более грамотной".Срок домашнего ареста, определенного судом экс-мэру Славянска Донецкой области Неле Штепе, истек накануне.

Напомним, Штепа была мэром Славянска с октября 2010-го по июль 2014 года. 13 июля 2014 года она была арестована. Штепе инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса.

16 января 2018 года дело Штепы снова передали в другой суд, теперь оно слушаться заново в пятый раз.


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