Крупнейшие партии Каталонии поддержали Пучдемона

Две крупнейшие партии Каталонии заявили о поддержке переизбрания на пост главы правительства Карлеса Пучдемона, который намерен руководить регионом через Skype.

Об этом сообщает EUobserver.

"Партии "Вместе за Каталонию" (JxCat) и "Республиканские левые Каталонии" (ERC) вчера, 16 января, в интервью испанской газете El Nacional сообщили, что Пучдемон готовится к тому, чтобы 31 января быть избранным президентом региона и выполнять свои обязанности из Брюсселя по видеосвязи с помощью онлайн-платформ вроде Skype", - говорится в сообщении.

Как отмечается, заявление партий прозвучало после того, как юристы парламента Каталонии отвергли возможность принесения присяги Пучдемоном с помощью видеосвязи.

Этот вопрос должен стать основным в среду, когда депутаты парламента Каталонии соберутся на первое заседание после досрочных выборов, пишет издание.

Ранее испанский премьер-министр Мариано Рахой заявил, что Мадрид будет продолжать руководить правительством Каталонии, если ее бывший отстраненный лидер Карлес Пучдемон попытается управлять регионом, находясь в Бельгии.