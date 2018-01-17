Крупнейшие партии Каталонии поддержали Пучдемона
Две крупнейшие партии Каталонии заявили о поддержке переизбрания на пост главы правительства Карлеса Пучдемона, который намерен руководить регионом через Skype.
Об этом сообщает EUobserver.
"Партии "Вместе за Каталонию" (JxCat) и "Республиканские левые Каталонии" (ERC) вчера, 16 января, в интервью испанской газете El Nacional сообщили, что Пучдемон готовится к тому, чтобы 31 января быть избранным президентом региона и выполнять свои обязанности из Брюсселя по видеосвязи с помощью онлайн-платформ вроде Skype", - говорится в сообщении.
Как отмечается, заявление партий прозвучало после того, как юристы парламента Каталонии отвергли возможность принесения присяги Пучдемоном с помощью видеосвязи.
Этот вопрос должен стать основным в среду, когда депутаты парламента Каталонии соберутся на первое заседание после досрочных выборов, пишет издание.
Ранее испанский премьер-министр Мариано Рахой заявил, что Мадрид будет продолжать руководить правительством Каталонии, если ее бывший отстраненный лидер Карлес Пучдемон попытается управлять регионом, находясь в Бельгии.
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Политика
17.01.2018 17:16