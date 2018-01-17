ГПУ планирует спецконфискацию 3 млрд гривен в первом полугодии, - Луценко

Генпрокурор призвал Раду принять отдельный закон о спецконфискации.

ГПУ планирует спецконфискацию 3 млрд гривен в первом полугодии, - Луценко
Фото: ГПУ

Украинские правоохранительные органы намерены провести спецконфискацию еще 3 млрд гривен в первой половине 2018 года.

Об заявил генеральный прокурор Юрий Луценко на заседании парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы планируем провести спецконфискацию еще 3 млрд гривен - в первой половине этого года. Как, где и когда, я не буду разглашать в интересах следствия", - сказал генпрокурор.

Он также отметил, что банки имеют право выполнять решения судов как самостоятельно, так и через предписание исполнительной службы.

"Вчера я обратился к премьер-министру, в котором попросил взять под личный контроль деятельность исполнительной службы, которая должна обеспечить эту спецконфискацию", - подчеркнул Луценко, отметив, что не допустит отмены судебных решений и возвращения средств преступникам.

"Попытки представителей офшорных компаний, которые сотрудничали с ОПГ Януковича, наталкиваются на украинские законы, которые делают невозможным их участие в отмене решения судов. Так работает система во всем ЕС. Поэтому у злоумышленников один выход - дискредитировать действия прокуратуры и Краматорского суда и попытаться забрать у Украины деньги через решения в иностранных юрисдикциях. Поэтому запущена кампания по дискредитации, направленной на возвращение средств преступникам. Этого не будет", - заявил Луценко.

Он также добавил, что это - "не конец спецконфискации". Генпрокурор, подчеркнул необходимость принятия отдельного закона о спецконфискации.

"Этот закон окончательно бы сделал невозможными спекуляции защитников Януковича, поэтому я призываю народных депутатов принять этот закон", - сказал он.

Напомним, в декабре Луценко заявлял, что прокуратура планирует конфисковать 5 млрд гривен средств Януковича и его окружения.

Первая спецконфискация состоялась весной 2017 года. 28 апреля Луценко сообщил, что вступило в силу решение Краматорского райсуда Донецкой области о конфискации 1,5 млрд долларов окружения Януковича. Средства были конфискованы в рамках приговора экс-директору компании "Газ Украины-2020" Сергея Курченко Сергею Кашкину.

Вердикт Краматорского райсуда датирован 28 марта 2017 года. Суд утвердил сделку о признании вины от 21 марта между Сергем Кашкиным и военным прокурором сил АТО Константином Куликом. Средства были конфискованы со счетов Ощадбанка и Приватбанка.

В сентябре Украина конфисковала еще $200 млн окружения Януковича. Конфискацию провели по решению райсуда города Черкассы.


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