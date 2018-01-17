Жданов предложил прибыльным госкомпаниям спонсировать национальные сборные
В качестве примера он привел "Нафтогаз" и "Энергоатом".
Министр молодежи и спорта Игорь Жданов выступает за то, чтобы государственные компании спонсировали национальные сборные.
Об этом он заявил на пресс-конференции.
"Я буду говорить с премьер-министром, чтобы ведущие государственные компании становились спонсорами национальных сборных. Это правильно. У них доходы есть, они вылезли "из ямы", пусть спорту немного помогут", - сказал Жданов.
В качестве примера таких компаний он привел "Нафтогаз Украина" и "Энергоатом".
Напомним, на подготовку и участие украинских спортсменов в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхьончхане было 265,5 млн гривен.
1 декабря 2017 года на заседании Кабинета министров было принято решение о выделении 128,4 млн гривен для приобретения медиаправ на показ олимпиады, а также для выплаты первого транша за Олимпиаду 2020 года в Токио.
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