Ситуація на Луганщині критична: Жданов пояснив, чим загрожує захоплення траси Лисичанськ-Бахмут

Ворожі війська посилили ППО в зоні бойових дій.

Росіяни нагнали на Луганщину якомога більше артилерії і зараз просто зносять наші війська з позицій за рахунок чисельності. Сили оборони не мають достатньо озброєння, щоб їм протистояти. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю на YouTube-каналі "Україна 24".

Олег Жданов розповів, що ситуація на Луганщині сьогодні критична. Трасу Лисичанськ-Бахмут окупанти хочуть використовувати в якості рубежу просування в бік Сіверська. Якщо українські військовослужбовці не втримають її, то ЗСУ потрібно терміново проводити перегрупування і виводити війська з можливого оточення.

Експерт констатував, що на жаль ситуація складається саме таким чином.

Крім того, за його словами, ворожі війська посилили ППО в зоні бойових дій, у зв'язку з чим українські війська стали дуже обережно використовувати ударні безпілотники Bayraktar.

"Вони бачать "Байрактари", і у них є можливість боротися з ними, на жаль", - розповів Олег Жданов.

