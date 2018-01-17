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Начальник Генштаба распорядился подготовить ВСУ к принятию на вооружение джавелинов Когда именно Украина получит противотанковые комплексы, пока неясно. Фото: wikimedia.org Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко отдал распоряжения относительно разработки мероприятий по подготовке и принятию на вооружение ВСУ американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". Об этом он написал в фейсбуке. Напомним, в конце прошлого года Администрация президента США приняла решение предоставить Украине оборонительное вооружение, в том числе противотанковые комплексы "Джавелин". Их Украина получит бесплатно, однако когда именно, пока неизвестно - Белый дом сначала должен проинформировать о поставках Конгресс.

LB.ua

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