Посол США в РФ заявил, что новые санкции будут гибкими

Доклад американской администрации будет готов 29 января.

Посол США в РФ заявил, что новые санкции будут гибкими
Джон Хантсман
Фото: politico.com

Посол США в РоSSии Джон Хантсман заявил, что американская администрация поддерживает контакты с роSSийскими коллегами "по сложным и чувствительным вопросам". По словам Хантсмана, среди прочего он обсуждал и возможные новые санкции США в отношении РоSSии.

"Мы обсуждали многие вещи. Важнее всего то, что мы… приступили к совместной работе над сложными и чувствительными вопросами. Самое главное - способствовать контактам между двумя странами", - сказал Хантсман Русской службе Би-би-си.

По его словам, 29 января будет готов доклад администрации США о новых санкциях в отношении РоSSии, но их применение будет гибким.

Работа ведется в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Президент США Дональд Трамп подписал его 2 августа. В нем упоминаются санкции в отношении Ирана, РоSSии и Северной Кореи.

В посвященной РоSSии части документа предполагается, что американские чиновники в течение 180 дней должны, в том числе, подготовить так называемый "кремлевский доклад". В него попадут роSSийские чиновники и бизнесмены, которые считаются близкими к президенту Владимиру Путину.

Включение в доклад не предполагает автоматического попадания в санкционные списки, но несет риски для бизнесменов и их капиталов за рубежом, в том числе репутационного характера.

Ранее эксперты влиятельного вашингтонского Атлантического совета предложили включить в списки не только чиновников и бизнесменов, но и членов их семей. В самом указе говорится, что в докладе должна быть приведена оценка состояния близких к Путину политиков и олигархов, а также членов их семей, включая, супругов, детей, родителей и родственников.

Газета "Коммерсант" писала, что в список таким образом могут попасть 50 человек, а вместе с членами семьи - около 300.

Посол отказался отвечать на вопрос о количестве фигурантов списка. "Придется подождать, когда информация будет доступна", - сказал он. На вопрос, планирует ли он встречу с президентом Владимиром Путиным, Хантсман ответил: "Я встречаюсь со многими людьми, если они сами готовы встретиться".

Помимо кремлевского доклада, США могут ввести ряд ограничительных мер. К примеру, запретить американским инвесторам покупать роSSийские гособлигации. Это может привести к оттоку иностранных средств с роSSийского рынка.


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