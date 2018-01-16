Министра юстиции Франции «заточили» в тюрьму бастующие надзиратели

Надзиратели французской тюрьмы строгого режима в Ванден-ле-Вьей во вторник, 16 января, заблокировали в тюрьме министра юстиции Николь Белубе, которая прибыла для встречи с бастующими сотрудниками учреждения.

Об этом сообщает La VDN .

Как сообщается, во Франции второй день продолжается забастовка сотрудников тюрем, которые требуют усиления мер своей безопасности после нападения на трех надзирателей.

Главной точкой протеста стала тюрьма строгого режима в Ванден-ле-Вьей на границе с Бельгией. Во вторник утром министр юстиции Николь Белубе прибыла в эту тюрьму, чтобы встретиться с надзирателями, которые стали жертвами покушения на убийство в прошлый четверг.

Кроме того, министр провела встречу с руководителями учреждения и заявила, что сегодня назовут имя нового начальника тюрьмы. Предыдущий руководитель подал в отставку после нападения заключенного на охранников.

Однако, бастующие решили помешать ее выходу из пенитенциарного учреждения. Сообщается, что полиция готова вмешаться в ситуацию, если протестующие продолжат блокировать выход министра.

Представители профсоюзов заявили, что недовольны позицией Министерства юстиции. По их словам, надзирателям предложили увеличение зарплаты, но об улучшении условий труда никаких предложений не было.

Сегодня также стало известно еще об одном нападении заключенного на охранников. Инцидент произошел во французской тюрьме Пеменьян на юге страны. По предварительной информации, от нападения заключенного пострадали семь сотрудников.