Из-за войны на Донбассе в Украине произошел всплеск ВИЧ-инфекции – исследование

Из-за войны на Донбассе в Украине произошел всплеск ВИЧ-инфекции – исследование

В Украине зафиксировали всплеск вируса иммунодефицита человека в связи с военными действиями на Донбассе.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в понедельник,15 января, в американском издании PNAS, пишет Радио Свобода.

По данным исследователей, ВИЧ-инфекция в Украине стала "тихой эпидемией", поскольку половине ВИЧ-инфицированных людей не известно об этой проблеме. Еще у 40% людей с только подтвержденным диагнозом ВИЧ обнаружен уже на поздних стадиях заболевания.

"Война изменила многое в Украине, и эпидемия ВИЧ является одной из них. Когда мы проводили анализ, мы смогли показать, что в результате войны распространение вируса с востока на остальную территорию страны было усилено", - рассказала сотрудник Оксфордского университета Татьяна Васильева.

Ученые обнаружили соотношение между перемещением в результате боевых действий примерно 1,7 миллиона человек и распространением ВИЧ-инфекции. Отмечается, что для подготовки исследования команда ученых, совместно с общественной организацией Public Health England, проанализировала процессы миграции вирусов в Украине в 2012 - 2015 годах. В общем, в Украине около 220 тыс. инфицированных с населением в почти 45 млн человек.

Напомним, ранее сообщалось, ученые Оттавского университета установили, что вирус Мараба, известный как MG1, является эффективным борцом с ВИЧ.




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