Боевики обстреляли позиции военных у Каменки на Донецком направлении

На других участках обороны нарушений режима тишины не зафиксировано.

Боевики обстреляли позиции военных у Каменки на Донецком направлении
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С начала суток в зоне проведения антитеррористической операции зафиксировано одно нарушение новогодне-рождественского перемирия со стороны боевиков - на Донецком направлении.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.

"Напряжение вдоль линии разграничения ослабло, однако полного соблюдения перемирия по вине роSSийско-оккупационных группировок достичь не удалось. С начала суток зафиксирован один обстрел позиций Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что на Донецком направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреляли позиции защитников Каменки. На других участках обороны нарушений режима тишины не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие на провокации противника не поддались и огонь в ответ не открывали", - отметили в штабе.

Напомним, в субботу, 13 января, боевики впервые с начала новогоднего перемирия применили артиллерию.


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