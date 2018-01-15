Боевики обстреляли позиции военных у Каменки на Донецком направлении

На других участках обороны нарушений режима тишины не зафиксировано.

Архив

С начала суток в зоне проведения антитеррористической операции зафиксировано одно нарушение новогодне-рождественского перемирия со стороны боевиков - на Донецком направлении.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.

"Напряжение вдоль линии разграничения ослабло, однако полного соблюдения перемирия по вине роSSийско-оккупационных группировок достичь не удалось. С начала суток зафиксирован один обстрел позиций Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что на Донецком направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреляли позиции защитников Каменки. На других участках обороны нарушений режима тишины не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие на провокации противника не поддались и огонь в ответ не открывали", - отметили в штабе.

Напомним, в субботу, 13 января, боевики впервые с начала новогоднего перемирия применили артиллерию.