В Украину на этой неделе приедет генерал-губернатор Канады
На этой неделе в Украину приедет генерал-губернатор Канады Жюли Пайетт.
Ее визит ананосирован в Twitter премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
"Премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что генерал-губернатор Пайетт отправится в Украину и Латвию с 17 по 19 января", - говорится в сообщении.
В Украине Пайетт встретится с Президентом Петром Порошенко и канадскими солдатами, которые служат в рамках операции UNIFIER.
Генерал-губернатор Канады является главой государства и представляет королеву Великобритании. Он также является главнокомандующим вооруженных сил.
Жюли Пайетт совершила два полета в космос - в 1999 и 2009 годах. Она много лет работала в Центре управления миссиями NASA в Хьюстоне, штат Техас, и была главным космонавтом Канадского космического агентства.
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