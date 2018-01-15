В Украину на этой неделе приедет генерал-губернатор Канады

На этой неделе в Украину приедет генерал-губернатор Канады Жюли Пайетт.

Ее визит ананосирован в Twitter премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что генерал-губернатор Пайетт отправится в Украину и Латвию с 17 по 19 января", - говорится в сообщении.

Жюли Пайетт Фото: #twitter#.com

В Украине Пайетт встретится с Президентом Петром Порошенко и канадскими солдатами, которые служат в рамках операции UNIFIER.

Генерал-губернатор Канады является главой государства и представляет королеву Великобритании. Он также является главнокомандующим вооруженных сил.

Жюли Пайетт совершила два полета в космос - в 1999 и 2009 годах. Она много лет работала в Центре управления миссиями NASA в Хьюстоне, штат Техас, и была главным космонавтом Канадского космического агентства.