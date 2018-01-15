Госкино объявило конкурс проектов на получение президентских грантов

Госкино объявило конкурс проектов на получение президентских грантов
Фото: www.ukrkino.com.ua

Государственное агентство по вопросам кино объявило конкурс на получение гранта Президента Украины в сфере кинематографии.

Цель конкурса - предоставить господдержку молодым художникам для создания и реализации "социально значимых творческих кинематографических проектов".

Грант может получить заявитель возрастом до 35 лет.

Чтобы принять участие в конкурсе на получение гранта, претенденты должны до 14 февраля 2018 года подать в Госкино такие документы:

  • заявка про участие;
  • бюджет проекта фильма;
  • документы, согласно перечню, указанному на сайте.

Все документы подаются в Госкино в трех печатных экземплярах и на одном электронном носителе.

Общая сумма средств, предусмотренных на выплату трех грантов в 2018 году составляет 220 тыс грн.Детали подачи - на сайте Госкино.

Напомним, до 15 февраля принимаются заявки на получение президентских грантов в других сферах искусств.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Польше разгорелся скандал из-за идеи выдавать на фабрике украинским рабочим форму другого цвета, чем полякамВ Польше разгорелся скандал из-за идеи выдавать на фабрике украинским рабочим форму другого цвета, чем полякам
Геращенко обнародовал подробности раскрытия убийства НоздровскойГеращенко обнародовал подробности раскрытия убийства Ноздровской
Стало известно, какие ракеты США дадут ВСУСтало известно, какие ракеты США дадут ВСУ
Представители азербайджанской общины митингуют под зданием МВД в КиевеПредставители азербайджанской общины митингуют под зданием МВД в Киеве
Жительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий разЖительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий раз
Блок рекламы


Похожие новости
Бывший боец АТО выиграл конкурс на должность главы Госслужбы ветерановБывший боец АТО выиграл конкурс на должность главы Госслужбы ветеранов
МИД объявил о запуске конкурсной процедуры на должность директора новосозданного Украинского институтаМИД объявил о запуске конкурсной процедуры на должность директора новосозданного Украинского института
Страны ЕС игнорируют свои обязательства по приему мигрантов, - ООНСтраны ЕС игнорируют свои обязательства по приему мигрантов, - ООН
Безос о защите мигрантов: Когда мой отец приехал в США, он даже не говорил по-английскиБезос о защите мигрантов: Когда мой отец приехал в США, он даже не говорил по-английски
За получение 600 долларов взятки задержана одесская чиновница За получение 600 долларов взятки задержана одесская чиновница
Минкульт объявил конкурс на получение президентских грантовМинкульт объявил конкурс на получение президентских грантов
Из Ливии за год вернулись домой около 20 тысяч мигрантовИз Ливии за год вернулись домой около 20 тысяч мигрантов
Правительство Польши не согласится принять 7000 мигрантов, - вице-премьерПравительство Польши не согласится принять 7000 мигрантов, - вице-премьер
Жириновский хочет больше денег для партий, которые набрали 3% на президентских выборах в РФЖириновский хочет больше денег для партий, которые набрали 3% на президентских выборах в РФ
Антикоррупционный комитет планирует в четверг объявить новый конкурс на должность аудитора НАБУАнтикоррупционный комитет планирует в четверг объявить новый конкурс на должность аудитора НАБУ
Последние новости
Подгружаем последние новости