Госкино объявило конкурс проектов на получение президентских грантов
Государственное агентство по вопросам кино объявило конкурс на получение гранта Президента Украины в сфере кинематографии.
Цель конкурса - предоставить господдержку молодым художникам для создания и реализации "социально значимых творческих кинематографических проектов".
Грант может получить заявитель возрастом до 35 лет.
Чтобы принять участие в конкурсе на получение гранта, претенденты должны до 14 февраля 2018 года подать в Госкино такие документы:
- заявка про участие;
- бюджет проекта фильма;
- документы, согласно перечню, указанному на сайте.
Все документы подаются в Госкино в трех печатных экземплярах и на одном электронном носителе.
Общая сумма средств, предусмотренных на выплату трех грантов в 2018 году составляет 220 тыс грн.Детали подачи - на сайте Госкино.
Напомним, до 15 февраля принимаются заявки на получение президентских грантов в других сферах искусств.
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Политика
15.01.2018 13:21