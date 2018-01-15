СБУ с ноября месяца выдала разрешение 49 артистам из РоSSии на выступление в Украине

С середины ноября прошлого года Служба безопасности Украины (СБУ) обработала 50 запросов на проведение гастролей роSSийских артистов в Украине, отказав только одному из них.

Об этом сообщают « Украинские Новости ».

Как ответили в СБУ на запрос издания, в 49 случаях у спецслужбы были законные основания пустить в Украину роSSийских артистов.

«С момента вступления в силу закона Украины "О внесении изменений в закон Украины «О гастрольных мероприятиях в Украине» (16 ноября 2017 года, - ред.) в Службу безопасности поступило около 50 запросов от организаторов указанных гастролей», - говорится в сообщении.

В СБУ также уточнили, что не намерены разглашать имя артиста, которому было отказано во въезде в Украину.

«На данный момент обнаружены законные основания для недопущения в гастрольных мероприятиях в Украине 1 гражданина страны-агрессора, о чем проинформирован организатор мероприятия», - добавили в ведомстве.