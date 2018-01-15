СБУ с ноября месяца выдала разрешение 49 артистам из РоSSии на выступление в Украине

СБУ с ноября месяца выдала разрешение 49 артистам из РоSSии на выступление в Украине

С середины ноября прошлого года Служба безопасности Украины (СБУ) обработала 50 запросов на проведение гастролей роSSийских артистов в Украине, отказав только одному из них.

Об этом сообщают «Украинские Новости».

Как ответили в СБУ на запрос издания, в 49 случаях у спецслужбы были законные основания пустить в Украину роSSийских артистов.

«С момента вступления в силу закона Украины "О внесении изменений в закон Украины «О гастрольных мероприятиях в Украине» (16 ноября 2017 года, - ред.) в Службу безопасности поступило около 50 запросов от организаторов указанных гастролей», - говорится в сообщении.

В СБУ также уточнили, что не намерены разглашать имя артиста, которому было отказано во въезде в Украину.

«На данный момент обнаружены законные основания для недопущения в гастрольных мероприятиях в Украине 1 гражданина страны-агрессора, о чем проинформирован организатор мероприятия», - добавили в ведомстве.

Напомним, в ноябре 2017 года вступил в силу закон о гастролях с участием артистов из РоSSии. Согласно ему, в Украине можно проводить мероприятия с артистами из РоSSии, но организатор должен как минимум за 30 дней обратиться в Службу безопасности, чтобы получить разрешение на участие исполнителя. А СБУ, со своей стороны, в течение 10 дней должна дать ответ, есть ли основания не пустить роSSийского артиста на территорию Украины. Если Служба безопасности разрешит, организатор может заключать договор с артистом. Но и в этом случае обстоятельства могут измениться, и его в результате не пустят в Украину.




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