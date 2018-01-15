Бывший боец АТО выиграл конкурс на должность главы Госслужбы ветеранов

Он возглавляет общественную организацию "Единый союз патриотов Украины".

Бывший боец АТО выиграл конкурс на должность главы Госслужбы ветеранов
Фото: espu.org.ua

Бывший боец АТО Валентин Манько, который сейчас возглавляет общественную организацию "Единый союз патриотов Украины", выиграл конкурс на должность главы Государственной службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии в понедельник.

Манько был выбран из пяти кандидатов. Кроме него, на должность претендовали Борис Гончар, Виталий Баранов, Виктор Толочко и Олег Чуйко.

Конкурсная комиссия должна была избрать резервного кандидата, который на протяжении года имел бы право быть назначенным председателем Госслужбы ветеранов, если Манько откажется от должности либо произойдет форс-мажор, но другие кандидаты не набрали минимально необходимого количества баллов.

Предыдущий глава Госслужбы ветеранов Артур Деревянко уволился 21 июня 2017 года. Он занимал должность председателя службы с сентября 2014 года.


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