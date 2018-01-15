Бывший боец АТО выиграл конкурс на должность главы Госслужбы ветеранов
Он возглавляет общественную организацию "Единый союз патриотов Украины".
Бывший боец АТО Валентин Манько, который сейчас возглавляет общественную организацию "Единый союз патриотов Украины", выиграл конкурс на должность главы Государственной службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции.
Соответствующее решение было принято на заседании комиссии в понедельник.
Манько был выбран из пяти кандидатов. Кроме него, на должность претендовали Борис Гончар, Виталий Баранов, Виктор Толочко и Олег Чуйко.
Конкурсная комиссия должна была избрать резервного кандидата, который на протяжении года имел бы право быть назначенным председателем Госслужбы ветеранов, если Манько откажется от должности либо произойдет форс-мажор, но другие кандидаты не набрали минимально необходимого количества баллов.
Предыдущий глава Госслужбы ветеранов Артур Деревянко уволился 21 июня 2017 года. Он занимал должность председателя службы с сентября 2014 года.
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