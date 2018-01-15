Одесским священникам УПЦ МП запретили агитировать против прививок от кори

"Решение о прививке или отказе от нее должны принимать лишь родители ребенка".

Одесским ?священникам УПЦ МП запретили агитировать против прививок от кори
Фото: facebook/Mykola Povoroznyk

Священникам Одесской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата запретили агитировать против прививок от кори.

Соответствующее распоряжение подписал митрополит Агафангел, пишет "Думская".

Архиерей обратил внимание духовенства на недопустимость антипрививочной агитации. По его мнению, вопрос с вакцинацией - это сугубо медицинский аспект, не имеющий духовных основ.

"Решение о прививке или отказе от нее должны принимать лишь родители ребенка; священник же не имеет права влиять на принятие решений родителями, подвергая риску здоровье и жизнь детей", - говорится в распоряжении Агафангела.

Отмечается, что в связи со вспышкой кори во всех храмах Одесской епархии УПЦ МП ежедневно совершают молебны "о болящих и прекращении морового поветрия".

Фото: dumskaya.net

Напомним, из-за эпидемии кори одесским школьникам, а также в ряде других городов, продлили каникулы. Кроме того, в Киеве детям без прививки от кори запретили посещать школы и садики.


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