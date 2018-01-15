Порошенко собрался разблокировать смену состава ЦИК

Президент должен на этой неделе внести кандидатуры.

Порошенко собрался разблокировать смену состава ЦИК
Фото: comments.ua

Президент Петр Порошенко на этой неделе внесет в Верховную Раду представление на новых членов Центральной избирательной комиссии, заявляет представитель президента в парламенте, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко.

Об этом она заявила на заседании согласительного совета.

"Президент перевнесет в ближайшее время, надеюсь, на этой неделе, представление по новым членам ЦИКа", - сказала она.

Напомним, почти у всех членов ЦИКа срок полномочий закончился еще 1 июня 2014 года, но они продолжают выполнять свои обязанности. Летом 2016 года президент Петр Порошенко предложил Раде уволить 12 членов ЦИКа и назначить 11 новых. Но этот проект постановления так и не был рассмотрен в парламенте. В коалиции ссылались на то, что предложенные кандидатуры не наберут достаточного количества голосов в сессионном зале.

Согласно Конституции, Верховная Рада назначает и увольняет членов Центральной избирательной комиссии по представлению президента.

Президентские выборы в Украине пройдут весной 2019 года.


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