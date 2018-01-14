В Госдуме фюрера РФ предложили денонсировать Договор о дружбе между Россией и Украиной

Первый заместитель представителя комитета Государственного Думы по делам СНГ , евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин предложил денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в части признания территориальных границ двух стран.

Об этом сообщает роSSийское информагентство РИА Новости .

«Наша трактовка Договора состоит в том, что, конечно, наше признание, сделанное в этом Договоре, границ взаимосвязано с темой Договора - дружба, сотрудничество и партнерство. То есть, нет дружбы, сотрудничества и партнерства, по идее, возникает повод к тому, чтобы сказать: значит, надо все вопросы решать заново, в том числе и вопросы по границам. Поэтому лично я буду предлагать и предлагаю уже…, что нам нужно, по крайней мере, в части этого Договора, его денонсировать - в части, касающейся статьи второй, а именно признание границ», - отметил Затулин.

Также он считает, что Договор «односторонне выгоден» Украине.

«Ибо, не оговаривая механизмов партнерства, сотрудничества и дружбы, во второй статье Договора мы признаем территориальные границы Украины, а они, соответственно, наши, на момент подписания и ратификации этого документа. То есть, речь идет о том, что, подписав этот Договор, РоSSия в 1997, а затем при ратификации в 1999 году подтвердила, что она считает, скажем, Крым и Севастополь частью территории Украины», - заявил роSSийский политик.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, который назвали «Большим договором», был подписан президентами двух стан 31 мая 1997 года. Страны официально признали границы друг друга и закрепили принципы стратегического партнерства и уважения территориальной целостности.