Саакашвили собрался искать "300 спартанцев" в регионах Украины

Лидер партии "Рух новых сил" анонсировал свой тур по стране.

Фото: Сергей Нужненко

Лидер "Движения новых сил", экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил о том, что "после вынужденного перерыва" возобновит поездки по регионам Украины. В частности, завтра, 15 января, он планирует встречу с жителями Днепра. Об этом он написал в Facebook.

“После вынужденного перерыва я снова начну свои региональные поездки, буду искать 300 спартанцев для следующей власти в Украине. Приглашаю смелых, инициативных людей на встречу в понедельник в Днепре для диалога на все главные темы”, - говорится в сообщении.

Напомним, Саакашвили инкриминируют ч.2 ст. 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности). Он якобы получил 500 тыс. долларов от беглого олигарха Сергея Курченко. Несмотря на это, в Печерском суде решили отпустить Саакашвили без меры пресечения. Прокуратура с этим не согласилась и подала апелляцию.