Украина открыла в Китае три визовых центра

Они находятся в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу.

Украина открыла в Китае три визовых центра
Пекин

Украина открыла в Китае три визовые центры - в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу. Они начнут работать завтра - 15 января 2018. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в КНР и в Монголии.

В посольстве отметили, что открытие новых визовых центров связано с ростом количества желающих посетить Украину среди граждан Китая.

"Открытие визовых центров в Китае улучшит предоставление услуг в процессе получения визы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что должность посла Украины вакантна в 17 странах.


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