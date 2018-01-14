Украина открыла в Китае три визовых центра

Они находятся в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу.

Пекин

Украина открыла в Китае три визовые центры - в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу. Они начнут работать завтра - 15 января 2018. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в КНР и в Монголии.

В посольстве отметили, что открытие новых визовых центров связано с ростом количества желающих посетить Украину среди граждан Китая.

"Открытие визовых центров в Китае улучшит предоставление услуг в процессе получения визы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что должность посла Украины вакантна в 17 странах.