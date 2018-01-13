Воевавший в Украине латвиец найден мертвым в сгоревшем автомобиле на острове Гернси
Комбат УДА заявил, что бойца убили.
Воевавший в Украине в составе УДА 33-летний латвиец Микус Альпс был найден 12 января мертвым на острове Гернси. Его останки были в сгоревшем автомобиле в отдаленном районе на южной части острова, сообщила местная полиция. Причины происшествия устанавливаются, так как автомобиль успел выгореть дотла еще до того, как на место прибыли пожарные команды.
Смерть Мика Алпса подтвердил комбат 8-го отдельного батальона УДА "Аратта" Андрей Червень.
"У нас потери. Убили моего бойца в Англии. В центре Европы - в Гернси, на Британских островах, произошло убийство бойца 8-й отдельного батальона Украинской Добровольческой Армии Мика (Mick Alps). Мик – был добровольцем в составе батальона в течение последних двух лет. Пытали, убили, привязали и сожгли в машине, которую Мик виз для военных нужд батальона. Он помогал нам, воевал с нами, на днях я должен был встретить его на границе - Мик вез машину, броник, термобелье. Убийство на островах, где население менее 70 тысяч, откуда трудно быстро убежать, где все знают друг друга - это резонансное событие", - заявил он.
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Политика
13.01.2018 18:13