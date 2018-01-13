Воевавший в Украине латвиец найден мертвым в сгоревшем автомобиле на острове Гернси

Комбат УДА заявил, что бойца убили.

Фото: facebook.com/guernseypolice

Воевавший в Украине в составе УДА 33-летний латвиец Микус Альпс был найден 12 января мертвым на острове Гернси. Его останки были в сгоревшем автомобиле в отдаленном районе на южной части острова, сообщила местная полиция. Причины происшествия устанавливаются, так как автомобиль успел выгореть дотла еще до того, как на место прибыли пожарные команды.

Фото: Colin Dodd

Смерть Мика Алпса подтвердил комбат 8-го отдельного батальона УДА "Аратта" Андрей Червень.

"У нас потери. Убили моего бойца в Англии. В центре Европы - в Гернси, на Британских островах, произошло убийство бойца 8-й отдельного батальона Украинской Добровольческой Армии Мика (Mick Alps). Мик – был добровольцем в составе батальона в течение последних двух лет. Пытали, убили, привязали и сожгли в машине, которую Мик виз для военных нужд батальона. Он помогал нам, воевал с нами, на днях я должен был встретить его на границе - Мик вез машину, броник, термобелье. Убийство на островах, где население менее 70 тысяч, откуда трудно быстро убежать, где все знают друг друга - это резонансное событие", - заявил он.