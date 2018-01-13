Посол США в Панаме подал в отставку после провокативного заявления Трампа о мигрантах
Посол США в Панаме Джон Фили подал в отставку. Причиной стало последнее провокативное заявление американского президента Дональда Трампа, который назвал мигрантов из Гаити, Сальвадора и африканских стран людьми из "стран-помоек".
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При этом в Госдепартаменте США утверждают, что заявление об отставке подавалось еще 27 декабря, то есть оно не связано со словами Трампа.
"Будучи младшим офицером иностранной службы, я подписал присягу, чтобы преданно служить президенту и его администрации в аполитичной манере, даже когда я мог бы не согласиться с определенными политиками. Мои инструкторы ясно дали понять - если я полагаю, что не могу этого сделать, я обязан уйти в отставку. Это время наступило", - сказал Джон Фили.
Издание передает, что посол уходит в отставку с 9 марта 2018 года.
Напомним, ранее сообщалось, что Трамп назвал иммигрантов из Гаити, Сальвадора и африканских стран людьми из "стран-помоек".
При этом президент США Дональд Трамп отрицает, что во время совещания в Овальном кабинете употребил скабрезное слово по отношению к Сальвадору, Гаити и странам Африки.
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Политика
13.01.2018 18:14