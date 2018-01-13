У Меркель хотят увидеть прогресс на Донбассе
Позиция Берлина в вопросе санкция против РоSSии не изменилась: их снятие зависит от прогресса в вопросе установлении мира на востоке Украины.
Об этом заявил официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт в пятницу на брифинге, сообщает собственный корреспондент
«Позиция федерального правительства, как, впрочем, в целом европейская позиция, известна, и она также подтверждена на европейском уровне», — сказал Зайберт, отвечая на вопрос, есть ли разногласия между канцлером и министром иностранных дел ФРГ, который на днях вновь заявил о том, что санкции следует снимать поэтапно, в знак поощрения РоSSии по мере улучшения ситуации на Донбассе.
«Сначала хотелось бы увидеть прогресс, и над этим прогрессом сейчас интенсивно работают», — сказал Зайберт. Он указал на то, что даже достигнутая накануне новогодних и рождественских праздников договоренность о перемирии не выполняется, ежедневно отмечается множество нарушений. «Сейчас это имеет решающее значение», — добавил он.
Говоря о введении миротворческой миссии ООН, на которое якобы согласилась РоSSия, Зайберт сказал: «Прежде всего, я должен отметить, что до сих пор не существует такой миссии «голубых шлемов». Она лишь тогда может быть полезна, когда поможет улучшить ситуацию для жителей восточной Украины, и если она поможет поддерживать мир. В этом смысле мы будем говорить об этом, а также участвовать в переговорах. Все остальное для меня темой не является».
Представитель канцлера также прокомментировал позицию правительства по поводу проекта «Северный поток 2», о чем тоже говорил Зигмар Габриэль в своей недавней речи. «Федеральное правительство по-прежнему убеждено, что расширение газопровода «Nord Stream» является предпринимательским решением участвующих компаний», — заявил он.
При этом Зайберт признал, что решение о предпринимательской деятельности «может повлиять на страны региона». Германия и другие члены ЕС заинтересованы в том, чтобы Украина продолжала играть роль транзитера газа, заверил Зайберт, отметив важность поиска взаимоприемлемого решения между Европейской комиссии, Россией и Украиной.
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13.01.2018 05:35