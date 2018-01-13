НАБУ и САП готовят представление на еще одного нардепа – СМИ

НАБУ и САП готовят представление на еще одного нардепа – СМИ

Детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры готовят представление на снятие депутатской неприкосновенности с члена Верховной Рады от фракции «Оппозиционного блока» Сергея Дунаева, который фигурирует в уголовном производстве относительно вероятного декларирования недостоверной информации.

Об этом сообщает  «Слово и Дело»

Точной даты подачи или детали производства собеседник не предоставил.

Впрочем, как выяснил ранее журналист «Слова и Дела», детективы НАБУ проводят досудебное расследование возможной лжи в декларации, которую заполнял нардеп Дунаев.

В материалах производства отмечается, что нардеп является основателем ряда предприятий, которые в свою очередь указываются как учредители других фирм, которые Дунаев не задекларировал. По подсчетам следствия, стоимость незадекларированных долей в предприятиях превышает 150 миллионов гривен, что значительно выше 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц или 440 тысяч 500 грн.

Напомним, зарплата директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника за декабрь 2017 года составила 135 400 гривен.

Должностной оклад Сытника составил 78 545 гривен, доплата за выслугу лет – 23 563 гривны, доплата за работу, связанную с доступом к государственной тайне, – 7 854 гривны, командировочные – 25 777 гривен. После удержания налогов и сборов Сытник получил 109 884 гривны.

Ранее сообщалось, что Юрий Луценкоуволил прокурора ГПУ, который фигурирует в расследовании НАБУ.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Польше разгорелся скандал из-за идеи выдавать на фабрике украинским рабочим форму другого цвета, чем полякамВ Польше разгорелся скандал из-за идеи выдавать на фабрике украинским рабочим форму другого цвета, чем полякам
Геращенко обнародовал подробности раскрытия убийства НоздровскойГеращенко обнародовал подробности раскрытия убийства Ноздровской
Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал создать условия для объединения КореиЛидер КНДР Ким Чен Ын призвал создать условия для объединения Кореи
Стало известно, какие ракеты США дадут ВСУСтало известно, какие ракеты США дадут ВСУ
Хрущев заставил Украину взять Крым себе, - КравчукХрущев заставил Украину взять Крым себе, - Кравчук
Блок рекламы


Похожие новости
Луценко назвал ошибкой "дискуссию с НАБУ"Луценко назвал ошибкой "дискуссию с НАБУ"
ГПУ и НАБУ разыскивают депутата Одесского облсоветаГПУ и НАБУ разыскивают депутата Одесского облсовета
Депутат Одесского облсовета предложил сотруднику НАБУ $500 тыс. взятки (обновлено)Депутат Одесского облсовета предложил сотруднику НАБУ $500 тыс. взятки (обновлено)
Зірвавши операцію НАБУ з хабарем, СБУ провалилося в суді з власною провокацією
К схемам о коррупции в Госмиграции могут быть причастны суды - НАБУК схемам о коррупции в Госмиграции могут быть причастны суды - НАБУ
НАБУ вважає, що зампрокурора Франківщини приховав мільйон від готельного бізнесу дружини в ЯремчеНАБУ вважає, що зампрокурора Франківщини приховав мільйон від готельного бізнесу дружини в Яремче
Суд закрыл дело против нардепа Антонищака за вождение в пьяном видеСуд закрыл дело против нардепа Антонищака за вождение в пьяном виде
Третьего подозреваемого в избиении нардепа Чорновол отправили под судТретьего подозреваемого в избиении нардепа Чорновол отправили под суд
НАБУ подтвердило завершение следствия по делу МартыненкоНАБУ подтвердило завершение следствия по делу Мартыненко
НАБУ отказывается предоставить Мартыненко материалы дела из-за отсутствия доказательств, - адвокатНАБУ отказывается предоставить Мартыненко материалы дела из-за отсутствия доказательств, - адвокат
Последние новости
Подгружаем последние новости