НАБУ и САП готовят представление на еще одного нардепа – СМИ

Детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры готовят представление на снятие депутатской неприкосновенности с члена Верховной Рады от фракции «Оппозиционного блока» Сергея Дунаева, который фигурирует в уголовном производстве относительно вероятного декларирования недостоверной информации.

Об этом сообщает «Слово и Дело»

Точной даты подачи или детали производства собеседник не предоставил.

Впрочем, как выяснил ранее журналист «Слова и Дела», детективы НАБУ проводят досудебное расследование возможной лжи в декларации, которую заполнял нардеп Дунаев.

В материалах производства отмечается, что нардеп является основателем ряда предприятий, которые в свою очередь указываются как учредители других фирм, которые Дунаев не задекларировал. По подсчетам следствия, стоимость незадекларированных долей в предприятиях превышает 150 миллионов гривен, что значительно выше 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц или 440 тысяч 500 грн.

Напомним, зарплата директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника за декабрь 2017 года составила 135 400 гривен.

Должностной оклад Сытника составил 78 545 гривен, доплата за выслугу лет – 23 563 гривны, доплата за работу, связанную с доступом к государственной тайне, – 7 854 гривны, командировочные – 25 777 гривен. После удержания налогов и сборов Сытник получил 109 884 гривны.

Ранее сообщалось, что Юрий Луценкоуволил прокурора ГПУ, который фигурирует в расследовании НАБУ.