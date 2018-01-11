Апелляцию по мере пресечения Саакашвили снова отложили из-за неявки поручителей

Нардепы во второй раз не явились на суд.

Апелляцию по мере пресечения Саакашвили снова отложили из-за неявки поручителей
Фото: Сергей Нужненко

Апелляционный суд Киева перенес на 19 января рассмотрение апелляции на отказ Печерского районного суда Киева отправить бывшего президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили под домашний арест.

Об этом объявил председательствующий судья.

Заседание перенесено по просьбе стороны защиты и в связи с неявкой депутатов Верховной Рады, которые заявили о готовности взять Саакашвили на поруки.

Заседание состоится 19 января в 10:00.

Напомним, это уже второй перенос заседания в связи неявкой поручителей. Изначально суд должен было пройти 3 января.

Саакашвили инкриминируют ч.2 ст. 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности). Он якобы получил 500 тыс. долларов от беглого олигарха Сергея Курченко.

Несмотря на это, в Печерском суде решили отпустить Саакашвили без меры пресечения. Прокуратура с этим не согласилась и подала апелляцию.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Бывший министр оккупационной администрации Крыма задержан в КиевеБывший министр оккупационной администрации Крыма задержан в Киеве
Морги Донецка переполнены: жена Захарченко травит боевиков "элитной" водкойМорги Донецка переполнены: жена Захарченко травит боевиков "элитной" водкой
Геращенко обнародовал подробности раскрытия убийства НоздровскойГеращенко обнародовал подробности раскрытия убийства Ноздровской
Президента Молдавии Игоря Додона в третий раз отстранили с постаПрезидента Молдавии Игоря Додона в третий раз отстранили с поста
В Польше разгорелся скандал из-за идеи выдавать на фабрике украинским рабочим форму другого цвета, чем полякамВ Польше разгорелся скандал из-за идеи выдавать на фабрике украинским рабочим форму другого цвета, чем полякам
Блок рекламы


Похожие новости
В мире ежегодно 12,6 миллионов людей умирают из-за загрязнения окружающей среды - ВОЗВ мире ежегодно 12,6 миллионов людей умирают из-за загрязнения окружающей среды - ВОЗ
Из-за мусорного кризиса в Риме Италии грозят санкции ЕСИз-за мусорного кризиса в Риме Италии грозят санкции ЕС
СБУ четыре часа допрашивала СаакашвилиСБУ четыре часа допрашивала Саакашвили
Сторонники независимости Каталонии намерены добиваться назначения Пучдемона главой регионаСторонники независимости Каталонии намерены добиваться назначения Пучдемона главой региона
Саакашвили огласил подробности вчерашнего допроса в ГПУСаакашвили огласил подробности вчерашнего допроса в ГПУ
Саакашвили пришел на допрос в СБУСаакашвили пришел на допрос в СБУ
"1+1" подал в суд на государство из-за "Сватов""1+1" подал в суд на государство из-за "Сватов"
Над Украиной снова зафиксирован полет беспилотника СШАНад Украиной снова зафиксирован полет беспилотника США
Саакашвили возобновит марши в Киеве с 21 январяСаакашвили возобновит марши в Киеве с 21 января
СБУ снова вызвала Саакашвили на допросСБУ снова вызвала Саакашвили на допрос
Последние новости
Подгружаем последние новости