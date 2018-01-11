Апелляцию по мере пресечения Саакашвили снова отложили из-за неявки поручителей

Нардепы во второй раз не явились на суд.

Фото: Сергей Нужненко

Апелляционный суд Киева перенес на 19 января рассмотрение апелляции на отказ Печерского районного суда Киева отправить бывшего президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили под домашний арест.

Об этом объявил председательствующий судья.

Заседание перенесено по просьбе стороны защиты и в связи с неявкой депутатов Верховной Рады, которые заявили о готовности взять Саакашвили на поруки.

Заседание состоится 19 января в 10:00.

Напомним, это уже второй перенос заседания в связи неявкой поручителей. Изначально суд должен было пройти 3 января.

Саакашвили инкриминируют ч.2 ст. 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности). Он якобы получил 500 тыс. долларов от беглого олигарха Сергея Курченко.

Несмотря на это, в Печерском суде решили отпустить Саакашвили без меры пресечения. Прокуратура с этим не согласилась и подала апелляцию.