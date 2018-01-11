Нацсовет предлагает запретить политикам быть телеведущими

"Это явление нивелирует журналистику и делает эфир местом сведения политических счетов".

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Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания предлагает Верховной Раде законодательно ограничить ведение телевизионных передач и программ политиками.

Об этом сообщается на сайте Нацсовета.

"Очень важным изменением в информационном пространстве государства, по мнению Нацсовета, должно стать законодательное ограничение на ведение программ и передач политическими деятелями. Это явление сегодня приобрело большой размах - оно нивелирует журналистику, отвергает СМИ за рамки журналистских стандартов, которыми руководствуется медийная профессия, и делает эфир местом сведения политических счетов и пропагандистской борьбы. Помимо прочего, это также противоречит нормам о распространении средствами массовой информации предвыборной агитации и политической рекламы", - говорится в сообщении.

Нацсовет предлагает парламенту урегулировать эти вопросы в кратчайшие сроки.

"Свои предложения Нацсовет готов обсудить публично с представителями Госкино, индустрии и общественности, независимыми экспертами", - отмечается в сообщении.

Напомним, в 2016 году Генпрокуратура сочла нарушением работу на телевидении депутатов Олега Ляшко, Евгения Мураева, Вадима Рабиновича и Павла Кишкаря. Ляшко, Мураев и Рабинович работали ведущими на телеканале NewsOne, Кишкарь - на телеканале "ЭспрессоTV".