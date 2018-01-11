Пентагон заявил о ликвидации трех лидеров "Аль-Каиды" в Йемене

Американские силы и власти Йемене продолжают проводить совместные операции против террористов.

Фото: www.1news.az

Трое лидеров террористической организации "Аль-Каида на Аравийском полуострове" были убиты в результате недавних авиаударов США в Йемене.

Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Так, 19 декабря в районе Мариб был убит Хабиб Аль-Санаани, которого Пентагон называет приближенным к руководителям группировки, ответственным за перемещение оружия и взрывчатки в регионы Мариб и Эль-Бейда в Йемене. Микдад Аль-Санаани, ответственный за "внешние операции", был убит в Эль-Бейде 15 декабря, а Абу Умар Аль-Санаани, входивший в руководящий комитет группировки, - 19 ноября.

Из заявления оборонного ведомства следует, что американские силы вместе с местными властями продолжают проводить в Йемене контртеррористические операции против "Аль-Каиды" и "Исламского государства" (ИГИЛ), чтобы "снизить возможности этих группировок удерживать территорию и координировать внешние атаки".

Напомним, что в начале декабря в Афганистане был убит высокопоставленный командир "Аль-Каиды" и еще 80 боевиков.