РоSSия отказалась от участия в январской сессии ПАСЕ

Регламент ассамблеи вопреки ожиданиям РФ не был изменен.

РоSSия отказалась от участия в январской сессии ПАСЕ
Фото: kapital.com

РоSSия не будет направлять свою делегацию на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая пройдет 22-26 января.

Об этом роSSийскому агентству ТАСС сказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой, курирующий в нижней палате парламента международную деятельность.

"РФ не будет представлять свою делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы в январе в связи с тем, что существенное условие нашей там работы, а именно гарантии недискриминации прав национальных делегаций, не было внесено в регламент этой организации, - сказал Толстой. - Поэтому решение РоSSии воздержаться от работы в ПАСЕ в пленарном формате остается в силе - до момента изменения регламента".

РоSSийская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за агрессии против Украины. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении прав делегации РФ, но тогда санкции остались в силе: РоSSия была лишена возможности голосовать в ПАСЕ до конца года, а также отстранена от участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее миссий по наблюдению за выборами на пространстве Совета Европы. В ответ делегация РФ заявила, что отказывается работать в ПАСЕ на таких условиях, а в 2016-2017 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий.

В конце июня стало известно, что РоSSия приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ.


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