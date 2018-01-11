Глава МИД Германии выступил за поэтапную отмену санкций против РФ

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль высказался за начало поэтапной отмены Европейским Союзом санкций против РФ при условии длительного перемирия на Донбассе.

Об этом сообщает « УНН » со ссылкой на Deutsche Welle.

"Если РоSSийская Федерация готова это делать, она должна за это что-то получить", - заявил он.

Идею об одномоментной отмене всех санкций против РоSSии только при условии стопроцентного выполнения минских соглашений глава МИД ФРГ назвал «оторванной от реальности». В пользу идеи поэтапной отмены ограничительных мер З.Габриэль указал на то, что санкции вводились также поэтапно.