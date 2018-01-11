Новый глава МИД Польши выступил за урегулирование исторических проблем с Украиной
Польша и в дальнейшем будет поддерживать европейские устремления Украины.
Новоназначенный министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в телефонном разговоре с главой МИД Украины Павлом Климкиным выразил надежду на скорейшее урегулирование проблемных исторических вопросов в отношениях с Украиной.
Об этом сообщает пресс-служба польского внешнеполитического ведомства.
"Министр Чапутович подтвердил приверженность Польши суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.
Также польский министр выразил надежду на скорейшее решение проблемных исторических вопросов в отношениях Польши и Украины и подчеркнул готовность Варшавы продолжать поддерживать европейские устремления Киева.
Кроме того, по просьбе венгерской стороны Чапутович уже пообщался с главой МИД Венгрии Петером Сиярто.
В среду, 10 января, Павел Климкин анонсировал встречу с новым главой МИД Польши Чапутовичем. Министры обсудят укрепление партнерства между странами. Точную дату будущей встречи Климкин не назвал.
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