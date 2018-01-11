Новый глава МИД Польши выступил за урегулирование исторических проблем с Украиной

Польша и в дальнейшем будет поддерживать европейские устремления Украины.

Фото: Rmf24

Новоназначенный министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в телефонном разговоре с главой МИД Украины Павлом Климкиным выразил надежду на скорейшее урегулирование проблемных исторических вопросов в отношениях с Украиной.

Об этом сообщает пресс-служба польского внешнеполитического ведомства.

"Министр Чапутович подтвердил приверженность Польши суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Также польский министр выразил надежду на скорейшее решение проблемных исторических вопросов в отношениях Польши и Украины и подчеркнул готовность Варшавы продолжать поддерживать европейские устремления Киева .

Кроме того, по просьбе венгерской стороны Чапутович уже пообщался с главой МИД Венгрии Петером Сиярто.