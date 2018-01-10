СБУ четыре часа допрашивала Саакашвили

Следователи хотели пообщаться с политиком еще в конце прошлого года.

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Допрос бывшего президента Грузии, лидера политической партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили в Службе безопасности Украины продлился четыре часа.

Саакашвили вошел в здание СБУ в 11:00 и вышел в 15:00.

Адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий сообщил, что СБУ планирует продолжить допрос политика 16 января.

"Следующая повестка получена на 16 января", - сказал он.

При этом, по его словам, дата следующего допроса может корректироваться в связи с участием Саакашвили в этот день в судебных процессах.

Сам Саакашвили в комментарии журналистам расценил вызовы на допросы как желание ограничить его политическую деятельность.

"Эти люди только и хотят, чтобы мы целыми днями думали о каких-то обвинениях, судах, процессах и не занимались политикой. А я буду заниматься политикой", - сказал он.

По его словам, допрос касался его политических акций и деятельности политической силы.

Саакашвили сообщил, что с 11 января будет ездить по Украине для встреч с людьми. При этом он заяил, что на допросы ходить будет.

Напомним, СБУ вызывала Саакашвили на допрос 26 декабря прошлого года. Он прибыл к зданию спецслужбы, но на допрос не пошел, объяснив это процессуальными нарушениями в вызове. 9 января СБУ снова вызвала его на допрос.

Саакашвили подозревается в получении 500 тыс. долларов от беглого олигарха Сергея Курченко (ч.2 ст. 256 Уголовного кодекса, содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).