ФСБ обвинила курсанта военной академии в подготовке теракта в Петербурге

Курсант считает, что на его примере хотят раскрыть "громкое" дело об "опасном террористе".

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РоSSии обвинила 19-летнего курсанта Военной академии им. А.Ф. Можайского Вадима Осипова в подготовке теракта на одной из площадей Санкт-Петербурга.

Об этом сообщает "Росбалт".

По информации ФСБ, 5 апреля 2017 года спецслужба узнала о том, что у Осипова нашли записи с планами захватить оружейную комнату и казарму. "В связи с чем мне была поставлена задача, и я выехал для проведения его опроса. В ходе него первичные данные были фактически подтверждены", - рассказал майор ФСБ Сергей Круть.

По его словам, Осипов собирался поджечь казарму и забаррикадировать входы и выходы из нее.

"Второй план был таким - он собирался совершить теракт на одной из площадей, где под тележку с мороженым он должен был заложить взрывное устройство. Еще одну бомбу он должен был спрятать под одежду и пойти в места массового скопления людей. Это если ему удастся уйти из академии. Он писал (в дневнике), что будет менять транспорт, где будет отсиживаться. В отдаленной деревне будет колоть дрова", - сказал Круть.

Майор ФСБ сделал заявление во время выездного заседания Московского военного окружного суда в Санкт-Петербурге, где рассматривается дело Осипова. В апреле 2017 года стало известно, что курсанта арестовали по подозрению в содействии терроризму. Защита Осипова рассказала, что дело завели после того, как у него нашли нарисованный от руки план захвата казармы и книгу "Русская кухня. Азбука домашнего терроризма", которая включена в список экстремистских материалов.

Из материалом дела следует, что об Осипове в ФСБ сообщил его преподаватель, четверо однокурсников дали на него показания.

Осипов не признает вину. Объясняя свой рисунок плана казармы, он рассказал, что сделал это после занятий по антитеррористической подготовке. По его словам, он оказался под впечатлением от терактов, которые происходили в последнее время, в том числе от нападения на часть Росгвардии в Чечне.

Осипова несколько раз вызывали на беседу с сотрудником ФСБ, где он рассказал об увлечении историей диверсионных групп времен Великой Отечественной войны. Этим же он объяснил и наличие у него книги из списка экстремистских материалов.

После ареста Осипова к нему в СИЗО пришел следователь Алексей Суровцев, утверждая, что он знает о его поездке в Рязань и принятии там ислама. Осипов утверждает, что поездки не было, и он является атеистом.

Осипов обратился с письмом к министру обороны Сергею Шойгу. Он отметил, что ФСБ могла получить задание найти подозрительных после теракта в метро Санкт-Петербурга.

"Тут я попался на глаза, тем более сирота, некому заступиться. На моем примере они, наверное, хотят раскрыть "громкое" дело об "опасном террористе", который приехал не из Средней Азии, а под видом курсанта проник в Военно-космическую академию", - написал он. Курсант добавил, что жалеет о том, что подвел академию, и попросил не позволить сломать свою жизнь.

По статье 205.1 УК (Содействие террористической деятельности) Осипову грозит до 15 лет лишения свободы.