Третьего подозреваемого в избиении нардепа Чорновол отправили под суд

Всего было сообщено подозрения пятерым лицам.

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Генеральная прокуратура завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительное заключение в отношении одного из подозреваемых в покушении на депутата Татьяну Чорновол.

Об этом сообщается на сайте ГПУ.

"Департаментом специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины завершено досудебное расследование и направлено в Бориспольский горрайонный суд Киевской области обвинительный акт в отношении одного из гражданских лиц, обвиняемого в совершении в декабре 2013 года покушения на умышленное убийство Т. Чорновол, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, п 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Всего было сообщено подозрения пятерым лицам: в отношении двоих обвинительные акты направлены в суд и они были осуждены, один человек находится в розыске, один подозреваемый умер", - отметили в Генпрокуратуре.

Досудебное расследование в отношении других организаторов и исполнителей преступления продолжается.

Напомним, в избиении Чорновол изначально подозревались шесть человек. Двоим были вынесены приговоры, они уже отбыли наказание.