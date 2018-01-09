В Раде 93 депутатам компенсировали 8 миллионов гривен за их зарубежные командировки

В Верховной Раде 93 депутата получили компенсацию из государственного бюджета в сумме 8 млн гривен за зарубежные командировки в 2017 году.

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.

"Председатель парламента Андрей Парубий получил 219 тыс. гривен компенсации, а его первый заместитель Ирина Геращенко - 227 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Кроме того, из фракции "Блок Петра Порошенко" компенсацию из госбюджета получили, в частности, председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев (524 тыс. гривен) и заместитель председателя фракции Алексей Гончаренко (155 тыс. гривен).

Сыну Президента Петра Порошенко, депутату от БПП Алексею Порошенко компенсировали 51,2 тыс. гривен командировки в Бангладеш.

Из фракции "Народный фронт" компенсация была выплачена, в частности, депутатам Леониду Емцу (454 тыс. гривен) и Георгию Логвинскому (307 тыс. гривен).

Во "Всеукраинском объединении "Батьківщина" компенсация была выплачена, в частности, депутату Сергею Власенко (388 тыс. гривен) и заместителю председателя фракции Сергею Соболеву (394 тыс. гривен).

Сергей Кираль из "Объединения "Самопомощь" получил 366 тыс. гривен компенсации за зарубежные командировки.

Ранее сообщалось о том, что в 2017 году спикер украинского парламента и еще 175 народных депутатов получили компенсацию за аренду жилья; общая сумма, выделенная из госбюджета, - 32,6 млн грн. Деньги из бюджета предоставили 61 (из 138) представителю БПП, более половине депутатов из фракции "Народный фронт" - 44 нардепа (всего 81). Также бюджетные деньги получили 14 нардепов из "Самопомочи" (всего 25 депутатов). Кроме того, в "Оппозиционном блоке" компенсацию выплатили 9 депутатам из 43.

Также напомним, что в аппарате Верховной Рады намерены увеличить компенсацию депутатам за аренду жилья с 460 грн в сутки до 650 грн.