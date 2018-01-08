Стало известно о смерти ветерана АТО с позывным "Балу"

АТО

Ушел из жизни украинский боец, который воевал в зоне АТО на Донбассе. О смерти Александра Балецкого с позывным "Балу" сообщил в Фейсбуке фотограф Рома Базенко.

Эту новость передает Час Пик.

"Ушёл Балу (Саня Балецкий), не смог зацепиться, удержаться тут, хотя прошли много там... Почему, зачем, как, мы знаем ответы, но уже ничего не вернуть, не изменить... Опять пустота. Помяните, он достоин, достоин был... Будет. Будем помнить...",  - написал в соцсети Базенко.


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