Боевики обустраивают новые огневые позиции в населенных пунктах, - СЦКК

Оккупанты в очередной раз хотят использовать мирных жителей в качестве "живого щита".

Фото: Прес-центр штабу АТО

Боевики ОРДО/ОРЛО продолжают использовать режим прекращения огня, введен на время новогодних и рождественских праздников, для обустройства старых и создания новых огневых позиций, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Возведение фортификаций и размещения на них военной техники и вооружения осуществляется в пределах населенных пунктов и в непосредственной близости к жилым домам мирных граждан Украины на временно неподконтрольной Украине территории.

"Такие нарушения выявлены в восточной части г. Кальмиусское (быв. Комсомольское, 42 км к юго-востоку от Донецка), где техника и оборудованный военный объект расположены возле жилого дома. Также зафиксировано обустройство окопов и траншей на расстоянии не более 300 метров от с. Калиново-Борщеватое (Луганская область) и непосредственно вокруг жилого сектора с. Стила (Донецкая область)", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что такие действия являются свидетельством безразличия к местному населению и попытками боевиков ОРДО / ОРЛО в очередной раз использовать мирных жителей населенных пунктов оккупированных территорий в качестве «живого» щита.

Напомним, в 2017 на Донбассе разминировали почти 26 тыс. гектаров территории.